В Крыму выступили с идеей создания доски позора для уехавших из России артистов

Уехавших из России артистов, которые дискредитируют страну за рубежом, предложили помещать на «доску позора». С инициативой выступил глава парламента Крыма Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости.
По его словам, россияне должны знать, творчество каких исполнителей они слушают.
«Артистам, предавшим свою Родину и занимающимся ее дискредитацией за границей, самое место на доске позора», — заявил Константинов.
Глава крымского парламента также предложил навсегда лишить таких артистов возможности зарабатывать в России. Он считает, что они пренебрегли ценностями и интересами страны ради одобрения западной публики.
Ранее в Госдуме предлагали ограничить получение доходов в России для уехавших артистов и иноагентов. В частности, обсуждалось прекращение выплат за использование их произведений на российских стриминговых площадках. При этом полностью запрещать творчество покинувших страну исполнителей не планировалось.