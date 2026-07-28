Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму выступили с идеей создания доски позора для уехавших из России артистов

Константинов уверен, что «доска позора» для артистов позволит россиянам понять, чью музыку они слушают.

Источник: Комсомольская правда

Уехавших из России артистов, которые дискредитируют страну за рубежом, предложили помещать на «доску позора». С инициативой выступил глава парламента Крыма Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости.

По его словам, россияне должны знать, творчество каких исполнителей они слушают.

«Артистам, предавшим свою Родину и занимающимся ее дискредитацией за границей, самое место на доске позора», — заявил Константинов.

Глава крымского парламента также предложил навсегда лишить таких артистов возможности зарабатывать в России. Он считает, что они пренебрегли ценностями и интересами страны ради одобрения западной публики.

Ранее в Госдуме предлагали ограничить получение доходов в России для уехавших артистов и иноагентов. В частности, обсуждалось прекращение выплат за использование их произведений на российских стриминговых площадках. При этом полностью запрещать творчество покинувших страну исполнителей не планировалось.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше