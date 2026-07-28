Иран назвал законными целями европейские корабли близ Ормузского пролива

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, однако уже через месяц взаимные удары возобновились — армия США нанесла новую серию ударов по Ирану, сославшись на атаки против коммерческих судов и американских военных в регионе. В ответ Тегеран заявил, что Ормузский пролив будет закрыт до прекращения вмешательства США. США 15 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы.