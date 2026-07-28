Иран назвал законными целями европейские корабли близ Ормузского пролива

Европейские корабли, которые приблизятся к Ормузскому проливу, будут законными целями армии Ирана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади в эфире иранского телевидения, передает Fars.
«Любой европейский корабль, который захочет приблизиться к Ормузскому проливу, является законной целью», — сказал дипломат.
Он добавил, что Ормузский пролив стал «частью национальной безопасности Ирана» и представляет собой важный оборонный потенциал. По словам Гарибабади, пролив является ключевым «показателем успеха» Ирана в войне, а принимаемые в его отношении меры окажут долгосрочное влияние на безопасность страны.
«Если ситуация в Ормузском проливе вернется к прежнему состоянию, наш успех в войне будет неполным», — подчеркнул он.
18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, однако уже через месяц взаимные удары возобновились — армия США нанесла новую серию ударов по Ирану, сославшись на атаки против коммерческих судов и американских военных в регионе. В ответ Тегеран заявил, что Ормузский пролив будет закрыт до прекращения вмешательства США. США 15 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы.
26 июля МИД Ирана сообщил о прогрессе в переговорах с Оманом по вопросам судоходства в Ормузском проливе после нескольких раундов консультаций в Тегеране. По их итогам, Оман предложил Ирану создать региональный механизм коллективного контроля над Ормузским проливом с добровольными сборами.
При этом Гарибабади заявил, что Оман хотел привлечь «какую-то страну» для разминирования южной части пролива, «но мы не позволили».
В середине апреля The Wall Street Journal (WSJ) писал, что европейские страны начали разрабатывать план международной миссии для восстановления судоходства через Ормузский пролив после окончания боевых действий без вовлечения США. Президент Франции Эмманюэль Макрон уточнял, что речь идет об «оборонительной миссии», в которую не войдут «воюющие стороны» — США, Израиль и Иран.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в том же месяце заявлял, что Германия заранее направила свои подразделения в Средиземное море для быстрого развертывания сил в Ормузском проливе после получения разрешения бундестага.
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