МИД Польши не стал комментировать информацию про теракт от Беларуси

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр отказался комментировать информацию про подготовку теракта на территории страны от Беларуси. Подробности сообщает БелТА.
Напомним, что 23 июля 2026 года Министерство иностранных дел Беларуси предупредило польскую сторону про возможный теракт против детей. После этого Польша отреагировала на информацию о подготовке теракта против детей, переданную Беларусью. А глава МИД заявил о проверке предупреждения.
У пресс-секретаря поинтересовались о мерах, принимаемых Польшей после получения информации от Беларуси. Он отказался предоставить информацию, уточнив:
— Мы не информируем о подготовке мер, касающихся безопасности Польши… Но публично обсуждать не будем, какие меры безопасности предпринимает Польша в таких ситуациях.
Также Мацей Вевюр не стал отвечать, есть ли у польской стороны установочные данные про лицо, которое намеревалось совершить теракт, а также про меры, предпринимаемые Варшавой.
— По вопросам безопасности мы не предоставляем информацию публично, — заявил официальный представитель МИД Польши.
А вот что известно об осужденном в Беларуси по ряду статей человеке, который готовил теракт против детей в Польше, и семье, выбранной в качестве жертвы: новые подробности раскрыты МИД Беларуси.