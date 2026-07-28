МИД Польши не стал комментировать информацию про теракт от Беларуси

Напомним, что 23 июля 2026 года Министерство иностранных дел Беларуси предупредило польскую сторону про возможный теракт против детей. После этого Польша отреагировала на информацию о подготовке теракта против детей, переданную Беларусью. А глава МИД заявил о проверке предупреждения.