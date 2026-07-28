В Белгородской области сообщили о четверых раненых при ударах ВСУ

Ранее в июле дрон ударил по пассажирскому автобусу в Шебекино, тогда погибли пять человек, еще 27 получили ранения. Позднее в больнице умерла женщина, которую врачи лечили после этой атаки, а также водитель грузовика, раненный при ударе БПЛА в поселке Политотдельский.