В Белгородской области сообщили о четверых раненых при ударах ВСУ

Четыре мирных жителя пострадали при атаках беспилотников со стороны ВСУ в Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб.
В поселке Новосадовый Белгородского округа дрон нанес удар по коммерческому объекту. Двое мужчин получили осколочные ранения и термические ожоги, у третьего пострадавшего зафиксированы множественные осколочные ранения лица, плеча и ноги. На месте атаки загорелись навес, оборудование и грузовой автомобиль, сотрудники МЧС ликвидировали возгорания.
В поселке Майский при атаке БПЛА на грузовой автомобиль пострадал водитель: у него множественные осколочные ранения головы и лица, скорая помощь забрала его в городскую больницу № 2 Белгорода.
В нескольких населенных пунктах округа зафиксированы повреждения частных домов, хозпостроек, транспортных средств и объекта предприятия в результате ударов дронов, информацию о последствиях уточняют.
Утром 28 июля беспилотник атаковал рейсовый автобус в Шебекино. Ранения получили 19 человек, шестеро из них находились в тяжелом состоянии. За предыдущие сутки ВСУ 130 раз атаковали Белгородскую область, силы ПВО и другие подразделения перехватили 160 дронов.
Ранее в июле дрон ударил по пассажирскому автобусу в Шебекино, тогда погибли пять человек, еще 27 получили ранения. Позднее в больнице умерла женщина, которую врачи лечили после этой атаки, а также водитель грузовика, раненный при ударе БПЛА в поселке Политотдельский.
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