Один из крупнейших производителей железной руды на Украине остановил работу

Минобороны России ранее отчиталось об успешном поражении целей, связанных с военным снабжением украинской армии. Под удар попали портовые мощности в Николаеве, где были ликвидированы перевалочные базы и запасы топлива. Также в ходе морской операции был выведен из строя сухогруз, перевозивший продукцию военного назначения в направлении Одессы и Черноморска.