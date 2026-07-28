Один из крупнейших производителей железной руды на Украине остановил работу

Администрация предприятия информирует о временном характере остановки добычи. Плановый запуск мощностей ожидается в августе. На время простоя сотрудники будут привлечены к проведению плановых ремонтных мероприятий.
Южный ГОК — один из столпов украинской металлургии. Предприятие специализируется на добыче и обогащении железистых кварцитов, залегающих в недрах Скелеватского месторождения Криворожского бассейна. Производя востребованные железорудный концентрат и агломерат, комбинат продолжает играть ключевую роль в экономике страны.
Минобороны России ранее отчиталось об успешном поражении целей, связанных с военным снабжением украинской армии. Под удар попали портовые мощности в Николаеве, где были ликвидированы перевалочные базы и запасы топлива. Также в ходе морской операции был выведен из строя сухогруз, перевозивший продукцию военного назначения в направлении Одессы и Черноморска.
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