Хуситы заявили об ударе по саудовскому танкеру NCC Ghazal

Йеменские хуситы (движение «Ансар-Аллах») заявили об ударе по саудовскому танкеру NCC Ghazal. Как сообщил представитель движения, по танкеру ударили несколькими баллистическими ракетами за нарушение запрета на судоходство, передает государственная телерадиокомпания Ирана.
Узнать больше по теме
Йеменские хуситы: кто они и как меняют судьбу Йемена
Многие узнали об этом религиозно-политическом движении, когда его представители начали наносить дерзкие удары по Израилю и терроризировать корабли, связанные с этим государством. И хотя йеменские хуситы официально существуют около 30 лет, они стали громкой и яркой историей, которая получила свое развитие в рамках Ближневосточного конфликта. Подробней об этом движении — в нашем материале.Читать дальше