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Иран отверг предложение о разминировании южной части Ормузского пролива

Оман предлагал привлечь одну из стран для разминирования южной части Ормузского пролива, однако Тегеран не согласился на это, заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади.

Источник: РБК

Оман предлагал привлечь одну из стран для разминирования южной части Ормузского пролива, однако Тегеран не согласился на это, заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади.

По его словам, Иран не обращался к США с запросами о переговорах в течение последних 15 дней.

Гарибабади также сообщил, что американская сторона сама выступала с инициативой переговоров и передавала Тегерану через Оман сообщение о том, что не будет предпринимать военных действий против Ирана.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Оман предложил создать региональный механизм коллективного контроля над Ормузским проливом с системой добровольных отчислений.

Инициатива, исключает единоличный контроль Ирана над стратегическим проливом и основана на опыте Малаккского пролива, где суда добровольно финансируют навигацию, экологические меры и поисково-спасательные операции.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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