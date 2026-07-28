BZ: страны ЕС не могут использовать российские Ка-32 для тушения пожаров

Несколько европейских стран охватили сильные лесные пожары. При этом страны попали в ловушку санкций: они больше не могут использовать российские Ка-32 для тушения огня. Рестрикции не позволяют им обслуживать вертолеты, из-за чего те пришлось вывести из эксплуатации. Испания пыталась добиться смягчения ограничений, но потерпела неудачу и не смогла заменить Ка-32 европейскими аналогами. Сейчас страна страдает от беспрецедентных пожаров, в общей сложности огонь уже уничтожил почти 90 тыс. гектаров леса.