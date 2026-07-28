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Хуситы заявили об ударе баллистическими ракетами по саудовскому танкеру

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) взяло на себя ответственность за ракетный обстрел саудовского танкера NCC Ghazal. Как заявил представитель повстанцев Яхья Сариа, судно было атаковано баллистическими ракетами из-за того, что проигнорировало требования о запрете на судоходство в регионе.

«Вооружённые силы Йемена провели военную операцию, в ходе которой несколькими баллистическими ракетами был атакован саудовский нефтяной танкер NCC Ghazal за нарушение запрета на морское судоходство и игнорирование предупреждений», — написал он в Telegram-канале.

Согласно заявлению представителя хуситов, ракетный удар вынудил судно скорректировать маршрут следования. Сариа подтвердил намерение движения поддерживать морскую блокаду Саудовской Аравии, придерживаясь стратегии симметричного ответа: «осада в обмен на осаду» и наращивание эскалации в ответ на любые действия противника.

Ранее йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о проведении операции против двух нефтяных танкеров — ENCELIA и LAYLA — за нарушение установленной ими морской блокады в Красном море, применив для атак беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. В своём заявлении группировка также сообщила, что им удалось изменить маршрут около десяти других судов, заставив их развернуться.

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