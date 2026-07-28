Офис Зеленского попросил генпрокурора Украины возбудить дело против Лукашенко

Канцелярия Зеленского отреагировала на запрос оппозиционеров, обратившись к генпрокурору с просьбой изучить перспективу уголовного преследования. При этом Reuters отмечает, что реальных шансов на то, что Лукашенко когда-либо предстанет перед украинским судом, на сегодняшний день не существует. Однако выдвижение официальных обвинений может стать рычагом для Киева и белорусской оппозиции в попытках убедить Запад не ослаблять санкционное и политическое давление.