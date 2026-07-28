Белый дом назвал позитивными встречи Трампа с Зеленским и Нетаньяху

Присутствовавший на встрече премьера Нетаньяху и президента Трампа чиновник сообщил израильскому агентству Ynet, что встреча прошла «очень позитивно». «Было видно, что между лидерами сложилось взаимопонимание», — отметил собеседник. Стороны, по его словам, подтвердили цель не допустить получения Ираном ядерного оружия и обсудили различные сценарии развития ситуации на Ближнем Востоке.