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ТАСС: визит Уиткоффа и Кушнера в Россию может состояться в ближайшие недели

При этом определенности нет.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера может состояться в ближайшие недели, но определенности нет, сообщил источник ТАСС.

«Такая возможность есть, — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос о ближайших двух неделях. — Но конкретики и определенности на текущий момент нет».

Ранее в нескольких западных СМИ появилась информация, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Киев в ближайшее две недели.

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