ТАСС: визит Уиткоффа и Кушнера в Россию может состояться в ближайшие недели

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера может состояться в ближайшие недели, но определенности нет, сообщил источник ТАСС.
«Такая возможность есть, — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос о ближайших двух неделях. — Но конкретики и определенности на текущий момент нет».
Ранее в нескольких западных СМИ появилась информация, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Киев в ближайшее две недели.