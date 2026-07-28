The Telegraph подсчитала реальную стоимость войны в Иране для США

Как считает профессор Гарвардского университета Линда Билмс, ведущий эксперт по экономике войны, $37,5 млрд — это «лишь верхушка айсберга». По ее словам, большинство членов Конгресса США не относятся серьезно к этой цифре. «Мы узнали на примере войн в Ираке и Афганистане, что у военных расходов длинный хвост», — говорит эксперт, отмечая, что война в Афганистане длилась 19 лет и 10 месяцев и обошлась в $2,26 трлн. Если разделить сумму на количество месяцев, то первые пять месяцев этой войны обошлись в $47 млрд. Но в 2001 году, указывает профессор Билмс, бюджет США был профицитным, а сейчас госдолг достигает 100% ВВП.