Новую атомную подлодку «Ульяновск» проекта «Ясень-М» вывели из эллинга «Севмаша»

Новейшую многоцелевую атомную подлодку «Ульяновск» проекта 885 М «Ясень-М» вывели из эллинга предприятия «Севмаш» в Северодвинске. Корабль планируют передать Военно-морскому флоту России в декабре 2027 года, сообщил гендиректор предприятия Михаил Будниченко.
После вывода из цеха атомный подводный крейсер пройдет швартовные, ходовые и государственные испытания.
«Мы должны передать корабль в декабре следующего года, и это непременно состоится. У коллектива предприятия накоплен огромный опыт, в профессионализме корабелов сомнений нет», — сказал Будниченко на торжественной церемонии.
«Ульяновск» заложили на «Севмаше» 28 июля 2017 года. Он стал пятой серийной подлодкой усовершенствованного проекта «Ясень-М». Атомоходы этого класса предназначены для уничтожения подводных лодок, надводных кораблей и береговых объектов.
Немногим ранее главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев сообщил, что флот располагает пятью кораблями проекта «Ясень», еще четыре находятся на стадии строительства. Кроме того, Россия намерена ежегодно закладывать новые подлодки проекта «Ясень-М». В их числе будет атомный крейсер «Мурманск».