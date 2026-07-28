Новую атомную подлодку «Ульяновск» проекта «Ясень-М» вывели из эллинга «Севмаша»

Немногим ранее главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев сообщил, что флот располагает пятью кораблями проекта «Ясень», еще четыре находятся на стадии строительства. Кроме того, Россия намерена ежегодно закладывать новые подлодки проекта «Ясень-М». В их числе будет атомный крейсер «Мурманск».