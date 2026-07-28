Трамп и Зеленский обсудили поездку Уиткоффа и Кушнера в Киев

«Источник, участвовавший во встрече Трампа и Зеленского в Овальном кабинете, заявил мне, что “это была очень предметная” встреча», — ответила она.
Помимо вариантов прекращения огня, стороны затронули долгосрочные перспективы выдачи лицензий. Главной же новостью стал пункт о совместном визите Уиткоффа и Кушнера в украинскую столицу. По задумке американской стороны, эта поездка должна придать новый импульс дипломатическим усилиям.
Ранее Владимир Зеленский назвал продуктивной прошедшую часовую встречу с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров стороны обсудили локализацию производства комплектующих для систем ПВО Patriot и активизацию дипломатических усилий. В своих соцсетях Зеленский сообщил, что речь шла о лицензиях на выпуск перехватчиков для Patriot и других идеях, способных помочь. По его словам, представители обеих сторон уже приступили к проработке деталей дальнейшего сотрудничества.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.