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Трамп и Зеленский обсудили поездку Уиткоффа и Кушнера в Киев

Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили отправку в Киев спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера для активизации переговоров. О деталях беседы в Овальном кабинете рассказала журналистка телеканала Newsmax Нана Саджайя.

«Источник, участвовавший во встрече Трампа и Зеленского в Овальном кабинете, заявил мне, что “это была очень предметная” встреча», — ответила она.

Помимо вариантов прекращения огня, стороны затронули долгосрочные перспективы выдачи лицензий. Главной же новостью стал пункт о совместном визите Уиткоффа и Кушнера в украинскую столицу. По задумке американской стороны, эта поездка должна придать новый импульс дипломатическим усилиям.

Ранее Владимир Зеленский назвал продуктивной прошедшую часовую встречу с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров стороны обсудили локализацию производства комплектующих для систем ПВО Patriot и активизацию дипломатических усилий. В своих соцсетях Зеленский сообщил, что речь шла о лицензиях на выпуск перехватчиков для Patriot и других идеях, способных помочь. По его словам, представители обеих сторон уже приступили к проработке деталей дальнейшего сотрудничества.

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