Трамп и Зеленский обсудили поездку Уиткоффа и Кушнера в Киев

Ранее Владимир Зеленский назвал продуктивной прошедшую часовую встречу с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров стороны обсудили локализацию производства комплектующих для систем ПВО Patriot и активизацию дипломатических усилий. В своих соцсетях Зеленский сообщил, что речь шла о лицензиях на выпуск перехватчиков для Patriot и других идеях, способных помочь. По его словам, представители обеих сторон уже приступили к проработке деталей дальнейшего сотрудничества.