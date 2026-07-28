Уиткофф и Кушнер могут прилететь в Россию в ближайшие недели

Переговорщики поддерживают контакты с российской стороной по рабочим каналам. В Кремле ранее отмечали, что точные сроки их приезда в Москву ещё не согласованы. Одновременно западные СМИ сообщили, что Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Киев. Эта поездка также якобы рассматривается в ближайшие две недели.