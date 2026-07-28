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Еще четыре мирных жителя пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Еще четыре мирных жителя пострадали 28 июля при атаках беспилотников ВСУ в селе Ясные Зори и городе Шебекино Белгородской области, сообщили в телеграм-канале регионального оперативного штаба.

Источник: РБК

Еще четыре мирных жителя пострадали 28 июля при атаках беспилотников ВСУ в селе Ясные Зори и городе Шебекино Белгородской области, сообщили в телеграм-канале регионального оперативного штаба.

В Ясных Зорях FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. Мужчина получил осколочные ранения спины и ягодичной области, у женщины врачи предварительно выявили акубаротравму. Бригада скорой помощи отвезла их в городскую больницу № 2 Белгорода.

В селе Стрелецкое после удара беспилотника огонь охватил грузовой автомобиль на территории коммерческого объекта. Пожарные ликвидировали возгорание.

Еще двум мужчинам оказали помощь в городской больнице № 2 Белгорода после атаки дрона на грузовой автомобиль в Шебекино. Врачи диагностировали у них акубаротравмы и назначили амбулаторное лечение.

В этот же день при другой серии атак беспилотников в Белгородском округе пострадали четыре человека. В Новосадовом ранения и ожоги получили трое мужчин после удара дрона по коммерческому объекту, в Майском ранения получил водитель атакованного грузовика.

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