Еще четыре мирных жителя пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Еще четыре мирных жителя пострадали 28 июля при атаках беспилотников ВСУ в селе Ясные Зори и городе Шебекино Белгородской области, сообщили в телеграм-канале регионального оперативного штаба.
В Ясных Зорях FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. Мужчина получил осколочные ранения спины и ягодичной области, у женщины врачи предварительно выявили акубаротравму. Бригада скорой помощи отвезла их в городскую больницу № 2 Белгорода.
В селе Стрелецкое после удара беспилотника огонь охватил грузовой автомобиль на территории коммерческого объекта. Пожарные ликвидировали возгорание.
Еще двум мужчинам оказали помощь в городской больнице № 2 Белгорода после атаки дрона на грузовой автомобиль в Шебекино. Врачи диагностировали у них акубаротравмы и назначили амбулаторное лечение.
В этот же день при другой серии атак беспилотников в Белгородском округе пострадали четыре человека. В Новосадовом ранения и ожоги получили трое мужчин после удара дрона по коммерческому объекту, в Майском ранения получил водитель атакованного грузовика.
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