Иран объявил европейские корабли законной добычей у Ормуза

В эфире иранского телевидения дипломат подчеркнул, что стратегический пролив является неотъемлемой частью национальной безопасности страны и ключевым элементом её оборонного потенциала. По словам Гарибабади, контроль над этой акваторией служит показателем успеха в военном противостоянии, а принимаемые Тегераном меры будут иметь долгосрочные последствия для стабильности государства.