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За день в регионах России сбили 112 украинских беспилотников

Подразделения ПВО в течение дня 28 июля перехватили и уничтожили в регионах России 112 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны.

Источник: РБК

Подразделения ПВО в течение дня 28 июля перехватили и уничтожили в регионах России 112 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны.

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