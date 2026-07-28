ТАСС: визит Уиткоффа и Кушнера в Россию может состояться в ближайшие недели

Ранее в Кремле сообщили, что объявят дату приезда Уиткоффа и Кушнера своевременно. В июне визит американских представителей согласовали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Предполагается, что стороны продолжат обсуждение международной повестки и двусторонних контактов.