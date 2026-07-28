ТАСС: визит Уиткоффа и Кушнера в Россию может состояться в ближайшие недели

Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера может состояться в ближайшие недели. Об этом ТАСС сообщил источник.
По словам собеседника агентства, поездка возможна в течение следующих двух недель. Однако точные сроки визита пока не согласованы.
«Такая возможность есть. Но конкретики и определенности на текущий момент нет», — заявил источник.
Ранее в Кремле сообщили, что объявят дату приезда Уиткоффа и Кушнера своевременно. В июне визит американских представителей согласовали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Предполагается, что стороны продолжат обсуждение международной повестки и двусторонних контактов.