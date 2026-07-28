Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: визит Уиткоффа и Кушнера в Россию может состояться в ближайшие недели

Кремль обещал своевременно объявить дату приезда Уиткоффа и Кушнера.

Источник: Комсомольская правда

Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера может состояться в ближайшие недели. Об этом ТАСС сообщил источник.

По словам собеседника агентства, поездка возможна в течение следующих двух недель. Однако точные сроки визита пока не согласованы.

«Такая возможность есть. Но конкретики и определенности на текущий момент нет», — заявил источник.

Ранее в Кремле сообщили, что объявят дату приезда Уиткоффа и Кушнера своевременно. В июне визит американских представителей согласовали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Предполагается, что стороны продолжат обсуждение международной повестки и двусторонних контактов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше