«Радуюсь, что покинули нас»: Патриарх Кирилл высказался на тему сбежавших из России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время крестного хода от Успенского собора Кремля к памятнику князю Владимиру в Москве, приуроченного ко Дню крещения Руси, заявил, что рад отъезду из страны людей, которые «не были нашими».
«Радуюсь, что те, кто был с нами, но не был наш, — покинули нас», — сказал предстоятель Русской православной церкви.
По его мнению, сбежавшие наверняка никогда не вернутся в Россию.
Как писал сайт KP.RU, в Крыму предложили фотографии сбежавших из страны артистов, которые дискредитируют Россию за рубежом, помещать на «доску позора». По словам главы парламента полуострова Владимира Константинова, россияне должны знать, творчество каких исполнителей они слушают. Кроме того, политик считает, что таких деятелей следует навсегда лишить возможности зарабатывать в России.