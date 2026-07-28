«Радуюсь, что покинули нас»: Патриарх Кирилл высказался на тему сбежавших из России

Как писал сайт KP.RU, в Крыму предложили фотографии сбежавших из страны артистов, которые дискредитируют Россию за рубежом, помещать на «доску позора». По словам главы парламента полуострова Владимира Константинова, россияне должны знать, творчество каких исполнителей они слушают. Кроме того, политик считает, что таких деятелей следует навсегда лишить возможности зарабатывать в России.