Переговоры требуют непосильной веры

Не мир, а тактическая передышка. Камнем преткновения остается Ормузский пролив. Иранское руководство превратило его в главный козырь, приравнивая контроль над ним к ядерному сдерживанию. Ведь 20 процентов мировых морских перевозок нефти проходят здесь. Даже угроза блокировки обрушивает рынки.
Но позиции непримиримы. США требуют свободы судоходства как незыблемого права. Иран исходит из того, что конфликт доказал его фактическое право регулировать коридор. Именно атаки на танкеры у берегов Омана дали Трампу формальный повод разорвать перемирие. Ормуз — это не точка на карте, а «красная линия», за которой начинается война, и она уже пройдена.
Мы наблюдаем рождение новой нормы: «переговоры под огнем». В классической дипломатии военные действия означали разрыв диалога. Теперь — наоборот. Ракетные удары и инциденты становятся инструментом усиления давления. Создается цикл: эскалация — тактическая пауза — проверка «красных линий» — новая эскалация. С каждым витком недоверие растет. В системе, где дипломатия — лишь прикрытие для силы, доверию просто неоткуда взяться. Риски огромны: любая искра в Ормузе — это скачок цен и мировая инфляция.