Киев объявил охоту на Лукашенко: за что хотят судить президента

Власти Украины инициируют процедуру привлечения к уголовной ответственности президента Беларуси Александра Лукашенко. Соответствующие намерения, как информирует Telegram-канал «Инсайдер.ua», официально озвучат в ближайшее время.
В Киеве настаивают на том, что белорусский лидер оказывал поддержку Москве с момента начала специальной военной операции. По сведениям источника канала, украинская сторона намерена довести это дело до судебного разбирательства, аргументируя претензии политической и логистической помощью Минска российской армии.
Сам Александр Лукашенко неоднократно опровергал сведения о непосредственном участии белорусских военнослужащих в боевых действиях на украинской территории. Глава государства акцентировал, что Вооруженные силы республики не станут воевать на Украине.
В предшествующих заявлениях экс-главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупреждал о возможной подготовке российской армии к очередной масштабной атаке на Киев и Черниговскую область с белорусского направления. При этом руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) высказывал мнение, что Минск вряд ли заинтересован в полноценном вооруженном столкновении с Украиной.
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