В предшествующих заявлениях экс-главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупреждал о возможной подготовке российской армии к очередной масштабной атаке на Киев и Черниговскую область с белорусского направления. При этом руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) высказывал мнение, что Минск вряд ли заинтересован в полноценном вооруженном столкновении с Украиной.