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Американское издание допустило потерю Украиной всего Донбасса

Западные аналитики допускают полную потерю Украиной Донбасса.

Западные аналитики допускают полную потерю Украиной Донбасса. Возможность установления российскими военными контроля над всей территорией региона остается реальной, пишет американское издание The American Conservative (TAC).

В материале отмечается, что украинские силы продолжают сдавать позиции на фоне поступательного движения армии России. Одновременно с этим, по оценке авторов публикации, подразделения ВС РФ ведут так называемое переламывающее наступление непосредственно в границах Донбасса.

В статье делается вывод, что перспектива окончательного перехода региона под контроль Москвы в конечном итоге выглядит вполне осуществимой. Издание констатирует, что текущая динамика на линии фронта оставляет Киеву мало шансов удержать эти территории.

Ранее мы писали: Киев объявил охоту на Лукашенко: за что хотят судить президента.

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