Уиткофф и Кушнер могут прилететь в Россию в ближайшие недели

По словам собеседника агентства, такая возможность существует, однако сейчас нет конкретики и определенности относительно точных дат поездки. Отвечая на вопрос о возможности визита в ближайшие две недели, источник подтвердил, что такой сценарий возможен, но не стал давать более детальных комментариев.