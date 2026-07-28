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Уиткофф и Кушнер могут прилететь в Россию в ближайшие недели

Визит в Россию специального посланника США Стива Уиткоффа и зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера может состояться в течение ближайших недель. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Визит в Россию специального посланника США Стива Уиткоффа и зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера может состояться в течение ближайших недель. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, такая возможность существует, однако сейчас нет конкретики и определенности относительно точных дат поездки. Отвечая на вопрос о возможности визита в ближайшие две недели, источник подтвердил, что такой сценарий возможен, но не стал давать более детальных комментариев.

— Такая возможность есть. Но конкретики и определенности на текущий момент нет, — сказал собеседник ТАСС.

Глава Государственного департамента США Марко Рубио ранее заявил, что Дональд Трамп считает конфликт на Украине глупым и бессмысленным. При этом Вашингтон готов сыграть конструктивную роль для мирного урегулирования кризиса.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в то же время отметил, что Москва наблюдает определенную двойственность в действиях Вашингтона, когда речь идет о военном конфликте России и Украины.

Ранее Дональд Трамп выразил мнение, что боевые действия на Украине могут завершиться до конца его президентского срока — до 20 января 2029 года. Позже он также сказал, что украинский конфликт значительно ближе к своему завершению, чем принято считать.

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