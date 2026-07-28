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Нетаньяху рассказал о «великолепной» встрече с Трампом

Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа в Белом доме завершилась. Господин Нетаньяху назвал ее «великолепной» и добавил, что это «не просто слова».

Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа в Белом доме завершилась. Господин Нетаньяху назвал ее «великолепной» и добавил, что это «не просто слова».

«Разговор, основанный на полном партнерстве, взаимной поддержке и понимании общей цели — обеспечения того, чтобы Иран не обладал ядерным оружием, а также других целей», — описал встречу глава израильского правительства (цитата по Clash Report).

Биньямин Нетаньяху отметил, что это был один из лучших его разговоров с Дональдом Трампом. Сторонам удалось скоординировать дальнейшие действия для обеспечения безопасности Израиля и США, указал он.

Господин Нетаньяху прибыл в США 28 июля на похороны сенатора Линдси Грэма. Это была его первая очная встреча с Дональдом Трампом после ссоры в июне — американский президент обвинял Тель-Авив в попытке сорвать мирное соглашение с Ираном из-за ударов по Ливану.

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