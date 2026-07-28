Нетаньяху рассказал о «великолепной» встрече с Трампом

Господин Нетаньяху прибыл в США 28 июля на похороны сенатора Линдси Грэма. Это была его первая очная встреча с Дональдом Трампом после ссоры в июне — американский президент обвинял Тель-Авив в попытке сорвать мирное соглашение с Ираном из-за ударов по Ливану.