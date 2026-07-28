СВР заявила о намерениях ЕС заставить Армению отказаться от сотрудничества с РФ

Вместе с тем, по словам представителей СВР, в ЕС считают, что выход Армении из ЕАЭС приведет к негативным экономическим последствиям. При этом возможности компенсировать стране миллиардные издержки у Евросоюза нет. «Многие страны Европы уже сигнализировали руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб национальным производителям», — утверждают в СВР.