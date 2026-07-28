МИД после атаки на автобус в Шебекино предупредил о «возмездии»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после атак на автобусы заявила, что все причастные понесут наказание и что «возмездие неотвратимо». Ее слова приводятся на сайте ведомства.
Утром 28 июля в Шебекино дрон атаковал рейсовый автобус, 19 местных жителей получили ранения. Также атаке беспилотника подвергся автобус в Горловке в ДНР, пострадали пять человек.
«В обоих случаях операторы беспилотников видели и понимали, что наносят удары по гражданским объектам, никак не связанным с Вооруженными силами России», — заявила Захарова, обвинив командиров ВСУ в нарушении норм международного гуманитарного права.
Москва осуждает атаки на мирное население, сказала представитель МИД. Она призвала мировое сообщество отреагировать на произошедшее.
По словам врио белгородского губернатора Александра Шуваева, из 19 пострадавших в Шебекино шестеро находятся в тяжелом состоянии. 20 июля в результате атаки на автобус в Шебекино пять человек погибли, еще около 30 были ранены. Следственный комитет возбудил дела о теракте (ст. 205 УК).
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