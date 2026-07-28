МИД после атаки на автобус в Шебекино предупредил о «возмездии»

По словам врио белгородского губернатора Александра Шуваева, из 19 пострадавших в Шебекино шестеро находятся в тяжелом состоянии. 20 июля в результате атаки на автобус в Шебекино пять человек погибли, еще около 30 были ранены. Следственный комитет возбудил дела о теракте (ст. 205 УК).