Напомним, в ротонде Капитолия прошла церемония прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом*. Почтить память сенатора, прослужившего более 30 лет в Военно-воздушных силах страны и сопровождаемого оркестром ВВС, собрались представители обеих партий, бывшие парламентарии и члены администрации. Затем траурная церемония переместилась в Вашингтонский кафедральный собор, где ожидалось выступление президента Дональда Трампа. Незадолго до своей смерти Грэм* побывал с визитом на Украине, где обсуждал с Зеленским поставки вооружений, новые антироссийские санкции и контакты Киева с администрацией Трампа.