Захарова: РФ отвергает претензии Румынии о якобы российских БПЛА в ее небе

Как писал сайт KP.RU, днем ранее Румыния выслала посла России Владимира Липаева после того, как румынские ВВС сбили в национальном воздушном пространстве беспилотный летательный аппарат. Сотрудника российского посольства объявили персоной нон грата и обязали покинуть страну в течение пяти дней. Кроме того, румынский посол в Москве отозван в Бухарест для консультаций. МИД РФ пригрозил Румынии ответом на высылку сотрудника посольства.