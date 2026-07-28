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Захарова: РФ отвергает претензии Румынии о якобы российских БПЛА в ее небе

Бухарест пытается прикрыть последствия поддержки киевского режима, отметила Захарова.

Источник: Комсомольская правда

Россия отвергает претензии властей Румынии о якобы нарушении ее воздушного пространства российскими беспилотниками. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Отвергаем эти очередные необоснованные претензии», — сказала она.

По словам дипломата, инсинуации Румынии о российских дронах говорят о стремлении Бухареста прикрыть последствия поддержки киевского режима.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее Румыния выслала посла России Владимира Липаева после того, как румынские ВВС сбили в национальном воздушном пространстве беспилотный летательный аппарат. Сотрудника российского посольства объявили персоной нон грата и обязали покинуть страну в течение пяти дней. Кроме того, румынский посол в Москве отозван в Бухарест для консультаций. МИД РФ пригрозил Румынии ответом на высылку сотрудника посольства.

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