Захарова: РФ отвергает претензии Румынии о якобы российских БПЛА в ее небе

Россия отвергает претензии властей Румынии о якобы нарушении ее воздушного пространства российскими беспилотниками. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Отвергаем эти очередные необоснованные претензии», — сказала она.
По словам дипломата, инсинуации Румынии о российских дронах говорят о стремлении Бухареста прикрыть последствия поддержки киевского режима.
Как писал сайт KP.RU, днем ранее Румыния выслала посла России Владимира Липаева после того, как румынские ВВС сбили в национальном воздушном пространстве беспилотный летательный аппарат. Сотрудника российского посольства объявили персоной нон грата и обязали покинуть страну в течение пяти дней. Кроме того, румынский посол в Москве отозван в Бухарест для консультаций. МИД РФ пригрозил Румынии ответом на высылку сотрудника посольства.