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Медведев назвал враньём слухи о новой мобилизации в России

Зампред Совбеза РФ заявил о вражеской пропаганде для дестабилизации обстановки.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал враньём распространяемые слухи о возможной мобилизации. По словам политика, эти сообщения являются частью пропаганды со стороны врага. Она направлена на дестабилизацию ситуации в стране перед выборами.

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