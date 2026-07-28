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Медведев назвал слухи о мобилизации в России лживой провокацией врага

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по комплектованию Вооружённых сил военнослужащими по контракту заявил, что слухи о возможной мобилизации в России являются «лживой провокацией».

«Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация — не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку», — сказал зампред Совбеза.

Медведев также отметил, что комплектование армии осуществляется в плановом порядке за счёт граждан, добровольно заключающих контракты.

Ранее Владимир Путин выразил уверенность, что Россия выполнит поставленные цели специальной военной операции. Президент подчеркнул, что общество, граждане и органы власти объединены стремлением к победе.

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