Медведев: около 200 тыс. человек заключили контракт с ВС РФ за последние полгода

В конце апреля Медведев сообщил, что с начала 2026 года контракт с ВС РФ заключили более 127 тысяч человек. Комплектование армии проводилось с учетом рекомендаций Минобороны и Генерального штаба. Еще в конце марта число подписавших контракт превышало 80 тысяч человек.