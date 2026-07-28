Медведев: около 200 тыс. человек заключили контракт с ВС РФ за последние полгода

Около 200 тысяч человек заключили контракты на прохождение военной службы за первые шесть месяцев 2026 года. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Еще более 16 тысяч россиян вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции. В войска беспилотных систем за полгода набрали около 40 тысяч военнослужащих. По словам Медведева, высокие темпы комплектования армии сохраняются и в июле.
Зампред Совбеза подчеркнул, что потребности Вооруженных сил России в личном составе полностью удовлетворены. Поэтому необходимости в мобилизации нет.
«Еще раз специально подчеркну: в мобилизации нет никакой необходимости. Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса», — заявил Медведев.
В конце апреля Медведев сообщил, что с начала 2026 года контракт с ВС РФ заключили более 127 тысяч человек. Комплектование армии проводилось с учетом рекомендаций Минобороны и Генерального штаба. Еще в конце марта число подписавших контракт превышало 80 тысяч человек.