FT сообщила, что Уиткофф и Кушнер согласились впервые приехать в Киев

В Кремле заявили, что Москва и Вашингтон поддерживают контакты по Украине, однако новой динамики в переговорах пока нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что представители США после завершения других дел найдут возможность приехать в Россию.