FT сообщила, что Уиткофф и Кушнер согласились впервые приехать в Киев

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер дали согласие на первый визит в Киев после переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне, сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на знакомых с обсуждением собеседников.
Команды Трампа и Зеленского рассчитывают, что Уиткофф и Кушнер посетят Киев в течение ближайших двух недель, сообщил корреспондент FT Кристофер Миллер в соцсети X. Точную дату стороны пока не определили, а планы еще могут изменить, добавил он.
По данным FT, поездка должна придать новый импульс дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта на Украине. Уиткофф и Кушнер ранее не посещали Киев.
Источник ТАСС сообщил о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Россию в ближайшие две недели, однако уточнил, что «конкретики и определенности на текущий момент нет».
За неделю до встречи с Трампом Зеленский провел телефонные переговоры с Уиткоффом и Кушнером. Стороны обсудили возобновление мирного процесса и договорились продолжить контакты между украинской и американской делегациями.
В начале июля The New York Times писала, что Уиткофф и Кушнер готовы к поездкам в Россию и на Украину, однако не намерены проводить визиты только ради публичного эффекта и ждут условий для продвижения переговоров.
В Кремле заявили, что Москва и Вашингтон поддерживают контакты по Украине, однако новой динамики в переговорах пока нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что представители США после завершения других дел найдут возможность приехать в Россию.
Замглавы МИД России Сергей Рябков также говорил, что возможный визит Уиткоффа и Кушнера в Россию остается в повестке, но конкретные сроки называть преждевременно. Помощник президента Юрий Ушаков подтверждал готовность Москвы принять американскую делегацию.
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