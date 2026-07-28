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Захарова: ударами по пассажирским автобусам Киев мстит за провалы на передовой

Захарова призвала мировое сообщество отреагировать на удары ВСУ по пассажирским автобусам.

Источник: Комсомольская правда

Киев ударами по пассажирским автобусам в российских регионах пытается отомстить за нарастающие провалы на передовой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, атаки ВСУ на гражданский транспорт совершаются сознательно. Дипломат подчеркнула, что подобные действия нарушают нормы международного права.

Захарова также призвала международные организации отреагировать на удары украинских беспилотников по пассажирским автобусам в российских регионах.

Недавно день украинский дрон атаковал рейсовый автобус в Шебекино Белгородской области. Ранения получили 19 человек, шестеро из них находились в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в районную больницу, часть планировали перевести в медучреждения Белгорода. Кроме автобуса, повреждения получили грузовик и легковой автомобиль.

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