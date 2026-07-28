Захарова: ударами по пассажирским автобусам Киев мстит за провалы на передовой

Недавно день украинский дрон атаковал рейсовый автобус в Шебекино Белгородской области. Ранения получили 19 человек, шестеро из них находились в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в районную больницу, часть планировали перевести в медучреждения Белгорода. Кроме автобуса, повреждения получили грузовик и легковой автомобиль.