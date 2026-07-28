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Медведев назвал «пургой» и провокацией врага слухи о мобилизации в России

Циркулирующие в информационном пространстве слухи о возможном проведении новой волны мобилизации в России являются являются ложью и частью пропагандистской кампании врагов. Об этом во вторник, 28 июля, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Циркулирующие в информационном пространстве слухи о возможном проведении новой волны мобилизации в России являются являются ложью и частью пропагандистской кампании врагов. Об этом во вторник, 28 июля, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что недоброжелатели подобным вбросами пытаются дестабилизировать обстановку в преддверии парламентских выборов. Медведев подчеркнул, что в настоящее время в мобилизации нет никакой необходимости, так как потребности Вооруженных сил личном составе на первую половину 2026 года полностью удовлетворены.

— Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация — не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку, — передает слова зампреда Совбеза ТАСС.

Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов ранее заявил, что Россия не нуждается в проведении новой волны мобилизации. То, что президент Украины Владимир Зеленский заявляет по этому поводу, — «полет фантазии».

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