Медведев назвал «пургой» и провокацией врага слухи о мобилизации в России

Он отметил, что недоброжелатели подобным вбросами пытаются дестабилизировать обстановку в преддверии парламентских выборов. Медведев подчеркнул, что в настоящее время в мобилизации нет никакой необходимости, так как потребности Вооруженных сил личном составе на первую половину 2026 года полностью удовлетворены.