Каждый день конфликта с Ираном стоит Америке более $1 млрд

Британское издание The Daily Telegraph подсчитало реальные затраты Соединенных Штатов на военную операцию против Ирана. По состоянию на 24 июля прямые расходы достигли как минимум $151,3 млрд, а при сохранении текущей интенсивности боевых действий сумма издержек до конца года превысит $311 млрд.
Официальная цифра, которую неделю назад назвал глава Пентагона Пит Хегсет, значительно ниже — $37,5 млрд. Однако, как пишет The Telegraph, эта сумма не отражает полной картины. Профессор Гарвардского университета Линда Билмс, ведущий специалист по экономике военных конфликтов, называет официальные данные «лишь верхушкой айсберга». По ее словам, реальная стоимость войны для американских налогоплательщиков может превысить $1 трлн с учетом долгосрочных обязательств — восстановления техники, пополнения запасов вооружений и пожизненных выплат ветеранам.
Эксперт напоминает, что у военных расходов «длинный хвост»: война в Афганистане длилась 19 лет и обошлась в $2,26 трлн. Если разделить эту сумму на количество месяцев, то первые пять месяцев кампании обошлись в $47 млрд. Однако сейчас, в отличие от 2001 года, бюджет США является дефицитным, а госдолг достигает 100% ВВП, что делает финансирование конфликта более обременительным.
Бывшая замдиректора отдела политического планирования Госдепартамента США Лорел Рэпп указала, что дополнительные траты на Ближнем Востоке подрывают возможности Вашингтона противостоять другим глобальным соперникам. «И это приятные новости для Китая», — отметила она.
На фоне растущих расходов Пентагон запросил у Конгресса $67−70 млрд дополнительного финансирования на продолжение операций в регионе. Хегсет предупредил законодателей, что деньги у военного ведомства заканчиваются. С начала конфликта Иран нанес ущерб 20 военным базам США на Ближнем Востоке. Потери американских военнослужащих составили 18 погибших и 624 раненых.
Ранее мы писали: Стало известно, что лоббирует Саудовская Аравия на международной арене.
Читайте также: Американское издание допустило потерю Украиной всего Донбасса.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.