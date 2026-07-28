Каждый день конфликта с Ираном стоит Америке более $1 млрд

Эксперт напоминает, что у военных расходов «длинный хвост»: война в Афганистане длилась 19 лет и обошлась в $2,26 трлн. Если разделить эту сумму на количество месяцев, то первые пять месяцев кампании обошлись в $47 млрд. Однако сейчас, в отличие от 2001 года, бюджет США является дефицитным, а госдолг достигает 100% ВВП, что делает финансирование конфликта более обременительным.