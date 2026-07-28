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На Волыни найдены останки 49 жертв украинских националистов

Польские специалисты обнаружили останки 49 жертв Волынской резни в бывших сёлах Островки и Воля Островецкая на территории Волынской области Украины. Раскопки ведёт Институт национальной памяти Польши. Поисковая группа работает на трёх участках, где ранее нашли две братские и одну одиночную могилы.

Источник: Life.ru

«Восемьдесят три года назад под конец августа множество наших соотечественников были убиты украинскими националистами и брошены в безымянные могилы. Мы третий раз проводим в этом месте эксгумации останков. За две недели работ команда Института национальной памяти нашла останки 49 человек», — сообщил представитель ведомства Кароль Полеевский.

Специалисты продолжают вскрывать предполагаемые места захоронений. С найденных останков берут генетический материал, чтобы установить личности погибших. Родственников жителей уничтоженных населённых пунктов призвали предоставить образцы ДНК. Рядом с останками поисковики обнаружили медальоны, чётки и две пары обуви.

Похоронную церемонию планируют провести 30 августа — в 83-ю годовщину трагедии. Работы на территории бывших сёл продлятся до 7 августа.

Украина в июне разрешила польской стороне провести эксгумацию и перезахоронение жертв Волынской резни в Островках и Воле Островецкой. Во время предварительных исследований там нашли три могилы, в которых, по оценкам специалистов, могли находиться останки примерно 350 человек.

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