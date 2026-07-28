На Волыни найдены останки 49 жертв украинских националистов

«Восемьдесят три года назад под конец августа множество наших соотечественников были убиты украинскими националистами и брошены в безымянные могилы. Мы третий раз проводим в этом месте эксгумации останков. За две недели работ команда Института национальной памяти нашла останки 49 человек», — сообщил представитель ведомства Кароль Полеевский.