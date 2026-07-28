Мерц потребовал сократить бюджет Евросоюза на сотни млрд евро

Канцлер Германии Фридрих Мерц занял жесткую позицию в отношении финансовой политики Евросоюза, выступив против увеличения долгосрочного бюджета объединения. На пресс-конференции в Дублине после переговоров с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином глава немецкого правительства заявил, что текущие предложения Еврокомиссии являются «непосильными» для ФРГ.
По данным агентства Reuters, Берлин настаивает на сокращении общеевропейского бюджета на 2028−2034 годы на 400 миллиардов евро.
«От имени Германии хочу сказать: мы не согласны с текущими предложениями. Столь значительное увеличение бюджета для нас непосильно», — подчеркнул Мерц, назвав представленные цифры «несбалансированными».
Он отметил, что на фоне мер жесткой экономии, которые страны ЕС принимают на национальном уровне, Брюссель обязан провести глубокие реформы и не допускать непомерного роста расходов.
В то же время канцлер ФРГ выступил с инициативой по расширению союза. Он призвал предоставить Черногории членство в Евросоюзе не позднее 2030 года.
«Мы не должны отправлять Черногорию в долгий лист ожидания. Она должна стать членом ЕС до конца этого десятилетия», — заявил Мерц, отметив, что из всех балканских стран именно Черногория добилась «наибольшего прогресса» на пути интеграции.