МИД пообещал ответ на «срежиссированные инциденты» с дронами в Румынии

«Именно безоглядный проукраинский авантюризм, а отнюдь не “происки Москвы” расшатывают устои национальной безопасности Румынии, негативно сказываются на ее социально-экономическом положении. Поэтому никому не следует удивляться, что в местном обществе зреет запрос на здравомыслие, когда речь идет об Украине и выкрутасах ее руководителей», — сказала Захарова.