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МИД пообещал ответ на «срежиссированные инциденты» с дронами в Румынии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на обвинения Румынии в нарушении воздушного пространства дронами заявила, что «срежиссированные инциденты» свидетельствуют о стремлении Бухареста прикрыть провальные последствия поддержки Украины, ее слова приводятся на сайте ведомства.

Источник: РБК

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на обвинения Румынии в нарушении воздушного пространства дронами заявила, что «срежиссированные инциденты» свидетельствуют о стремлении Бухареста прикрыть провальные последствия поддержки Украины, ее слова приводятся на сайте ведомства.

Захарова назвала обвинения румынской стороны необоснованными. Москва даст надлежащий ответ на «недружественные действия» Румынии, предупредила она.

«Именно безоглядный проукраинский авантюризм, а отнюдь не “происки Москвы” расшатывают устои национальной безопасности Румынии, негативно сказываются на ее социально-экономическом положении. Поэтому никому не следует удивляться, что в местном обществе зреет запрос на здравомыслие, когда речь идет об Украине и выкрутасах ее руководителей», — сказала Захарова.

26 июля Минобороны Румынии сообщило, что за последние три дня в республике были сбиты три дрона. МИД вызвал посла России Владимира Липаева. После этого Бухарест объявил персоной нон грата одного из российских дипломатов и отозвала посла из Москвы для консультаций.

Материал дополняется.

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