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Медведев: В России нет никакой необходимости проводить мобилизацию

Потребности ВС РФ в личном составе полностью удовлетворены, отметил Медведев.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии по комплектованию ВС РФ заявил, что в проведении мобилизации в России нет никакой необходимости.

Политик подчеркнул, что по результатам первого полугодия потребности российской армии в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы, заключил Медведев.

Как писал сайт KP.RU, также зампред Совбеза отметил, что около 200 тысяч человек заключили контракты на прохождение военной службы за первые шесть месяцев текущего года.

Кроме того, он назвал враньем распространяемые слухи о возможной мобилизации. Эти сообщения являются частью пропаганды со стороны врага и направлены на дестабилизацию ситуации в России перед выборами.

Ранее в Госдуме полностью опровергли высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы подготовке России к масштабной мобилизации.

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