Дмитрий Медведев ответил на слухи о возможной мобилизации в России в 2026 году

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал слухи и публикации о возможной мобилизации «пургой» и провокацией, разжигаемой врагом. Такое заявление он сделал на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВС военнослужащими по контракту.
«Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация — не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку», — подчеркнул Медведев.
По словам политика, в Российской Федерации отсутствует всякая необходимость в мобилизации. Как отметил зампред Совбеза, на самом деле людского ресурса не хватает противнику, из-за чего Киев прибегает к насильственным методам комплектования армии.
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