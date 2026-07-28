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Дмитрий Медведев ответил на слухи о возможной мобилизации в России в 2026 году

Медведев о слухах о возможной мобилизации в России: «Вранье врага».

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал слухи и публикации о возможной мобилизации «пургой» и провокацией, разжигаемой врагом. Такое заявление он сделал на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВС военнослужащими по контракту.

«Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация — не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку», — подчеркнул Медведев.

По словам политика, в Российской Федерации отсутствует всякая необходимость в мобилизации. Как отметил зампред Совбеза, на самом деле людского ресурса не хватает противнику, из-за чего Киев прибегает к насильственным методам комплектования армии.

Ранее KP.RU писал, что в Киеве сотрудники ТЦК врывались в автобусы, блокировали двери и забирали мужчин прямо из салона. Пассажиров выводили и увозили в неизвестном направлении.

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