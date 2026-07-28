ТАСС: над Черным морем вновь заметили беспилотник-разведчик НАТО

Ранее, как напомнил источник, беспилотники данной модели, также управлявшиеся итальянскими военными, летали над Черным морем 17 и 21 июля. Причем последний раз во время полета у аппарата произошел сбой радиосвязи, после которого он резко свернул с маршрута и проследовал в район Средиземного моря, где затем кружил продолжительное время по одной и той же траектории. В результате, дрон все-таки приземлился на авиабазе. «В настоящее время над Черным морем движется другой беспилотник той же модели», — заметил источник.