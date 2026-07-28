Медведев: За ВСУ некому воевать, сотрудники ТЦК ловят людей, как свиней

Также в ходе заседания Медведев сообщил, что за первые шесть месяцев 2026 года ряды Вооружённых сил Российской Федерации пополнили около 200 тысяч человек, заключивших контракты на прохождение службы. Кроме того, более 16 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону СВО. По его данным, примерно сорок тысяч военнослужащих пополнили ряды войск беспилотных систем. На сегодняшний день темпы комплектования этого рода войск оцениваются как хорошие.