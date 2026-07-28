МИД России призвал мировое сообщество осудить удары ВСУ по автобусам

Сегодня при атаке беспилотника по пассажирскому автобусу в городе Шебекино Белгородской области 19 человек получили ранения. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. 20 июля БПЛА ВСУ также ударил по пассажирскому автобусу в Шебекине. Тогда погибли пять человек, включая одного несовершеннолетнего. Ранения получили 27 человек.