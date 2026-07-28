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МИД Ирана потребовал от Украины возместить ущерб после удара по судну

Министр иностранных дел Ирана в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины потребовал от Киева компенсации ущерба, нанесенного в результате удара по иранскому судну в Каспийском море.

Источник: ТАСС

По словам Аббаса Арагчи, Тегеран не стремится к эскалации, однако «любые нападения на наших граждан или наши интересы являются неприемлемыми».

Как отметил глава МИДа, его собеседник заверил, что атака на иранское судно не была преднамеренной, и что Киев не намерен обострять ситуацию.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по торговому судну в Каспийском море, находившемуся в территориальных водах РФ. В результате атаки погиб один член экипажа.

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