МИД Ирана потребовал от Украины возместить ущерб после удара по судну

По словам Аббаса Арагчи, Тегеран не стремится к эскалации, однако «любые нападения на наших граждан или наши интересы являются неприемлемыми».
Как отметил глава МИДа, его собеседник заверил, что атака на иранское судно не была преднамеренной, и что Киев не намерен обострять ситуацию.
Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по торговому судну в Каспийском море, находившемуся в территориальных водах РФ. В результате атаки погиб один член экипажа.
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