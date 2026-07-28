Медведев: потребности ВС России в личном составе полностью удовлетворены

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Вооруженные силы РФ полностью удовлетворены в потребностях по личному составу по результатам первых шести месяцев 2026 года. Об этом он сообщил на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию армии.