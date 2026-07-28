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Медведев: потребности ВС России в личном составе полностью удовлетворены

Дмитрий Медведев провел заседание комиссии Совбеза по комплектованию ВС РФ.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Вооруженные силы РФ полностью удовлетворены в потребностях по личному составу по результатам первых шести месяцев 2026 года. Об этом он сообщил на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию армии.

«По результатам первого полугодия потребности Вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены», — подчеркнул Медведев, добавив, что работа в этом направлении будет продолжаться с целью повышения эффективности.

Отдельно зампред Совбеза отметил, что заседание было посвящено комплектованию Вооруженных сил военнослужащими по контракту. Видеозапись мероприятия он опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что за 6 месяцев контракты с ВС РФ заключили около 200 тысяч человек.

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