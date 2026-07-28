«Кредо украинской дипломатии — это полный обман. Хитрая петля: бандеровцы напали на иранцев, и, тем не менее, наша страна якобы несет за это ответственность. Геббельсовская логика с оруэлловским подтекстом», — написал Слуцкий в X.
Ранее врио главы МИД Украины сообщал, что Россия, якобы «несет полную ответственность за все провокации и жертвы среди людей», утверждая, что Москва виновна в гибели моряка при ударе по иранскому судну в Каспийском море.
25 июля внешнеполитическое ведомство Ирана заявило, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море в территориальных водах России, в результате чего погиб член экипажа.
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