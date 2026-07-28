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Слуцкий назвал полный обман кредо украинской дипломатии

Лидер ЛДПР ответил на обвинения со стороны врио главы МИД Украины Андрея Сибиги.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ответил на обвинения со стороны врио главы МИД Украины Андрея Сибиги.

«Кредо украинской дипломатии — это полный обман. Хитрая петля: бандеровцы напали на иранцев, и, тем не менее, наша страна якобы несет за это ответственность. Геббельсовская логика с оруэлловским подтекстом», — написал Слуцкий в X.

Ранее врио главы МИД Украины сообщал, что Россия, якобы «несет полную ответственность за все провокации и жертвы среди людей», утверждая, что Москва виновна в гибели моряка при ударе по иранскому судну в Каспийском море.

25 июля внешнеполитическое ведомство Ирана заявило, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море в территориальных водах России, в результате чего погиб член экипажа.

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