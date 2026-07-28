Постпредство РФ указало на риски возврата ООН «в колониальное прошлое»

«Совместно с подавляющим большинством других делегаций Россия неизменно выступает за то, чтобы результатом реформы стало расширение представленности в органе развивающихся стран. Регулярно напоминаем о том, что одновременное вхождение в состав СБ развитых стран, так называемых стран с переходной экономикой и тем более тех из них, которые придерживаются блоковых подходов НАТО и Евросоюза, неминуемо отбросит ООН дальше в колониальное прошлое», — сказала она на заседании Генеральной Ассамблеи всемирной организации по вопросу о реформе Совбеза.