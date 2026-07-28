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Постпредство РФ указало на риски возврата ООН «в колониальное прошлое»

Исполняющая обязанности постоянного представителя России при всемирной организации Анна Евстигнеева отметила, что это может произойти при расширении представленности в Совбезе ООН развитых государств.

ООН, 28 июля. /ТАСС/. Расширение представленности в Совете Безопасности ООН развитых государств приведет к тому, что орган будет отброшен еще дальше в колониальное прошлое. Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева.

«Совместно с подавляющим большинством других делегаций Россия неизменно выступает за то, чтобы результатом реформы стало расширение представленности в органе развивающихся стран. Регулярно напоминаем о том, что одновременное вхождение в состав СБ развитых стран, так называемых стран с переходной экономикой и тем более тех из них, которые придерживаются блоковых подходов НАТО и Евросоюза, неминуемо отбросит ООН дальше в колониальное прошлое», — сказала она на заседании Генеральной Ассамблеи всемирной организации по вопросу о реформе Совбеза.

Евстигнеева отметила, что «качественного изменения в работе СБ при таком сценарии не произойдет», так как западные страны «продолжат пользоваться своим количественным преимуществом и стремиться штамповать выгодные им решения без учета мнения других государств-членов». «Такое развитие реформенного процесса теряет всякий смысл», — резюмировала она.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в сентябре на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи, заявил, что Москва выступает за демократизацию СБ ООН путем расширения представленности стран Азии, Африки и Латинской Америки. Он также напомнил, что существующий баланс сил в мире кардинально отличается от того, который был установлен 80 лет назад.

В СБ ООН в настоящее время входит «пятерка» постоянных членов (РФ, Великобритания, Китай, США и Франция), а также 10 непостоянных членов, которые каждый год меняются в рамках ротации.

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