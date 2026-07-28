Медведев: 200 тыс. человек заключили контракт с Минобороны за первое полугодие

Господин Медведев отметил хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем — в них поступили на службу около 40 тыс. человек. Кроме того, еще 16 тыс. новобранцев отправились на СВО в составе добровольческих формирований. «Наши граждане, которые заключают контракты о прохождении военной службы, — настоящие патриоты, люди, которые считают своим личным долгом защиту Родины от врага и готовы сделать все ради победы России в специальной военной операции», — добавил он.